Başkan Erdoğan Beçiroviç'le görüştü
Çalışmalarını İstanbul'dan sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın hemen ardından ikili baş başa görüşmeye geçti.
Baş başa görüşmenin ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde heyetler arası görüşmeler çalışma yemeği ile devam edecek.
