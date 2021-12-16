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Aktüel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 00:32:00 -
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Dedektör köpek "Manken" ile "Tayfa"nın da katıldığı operasyonda, H.D'nin merkeze bağlı Göztepe köyü ile Yeni Mahalle'deki evinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği ve 28 mermi ele geçirildi.

H.D. ile F.D. gözaltına alındı.

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