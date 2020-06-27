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Aktüel

Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:51:36 -
Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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