  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'

Veda Haccı Hutbeleri sergisi dijital olarak sunuldu

Filistin'in 'felaketi' olan Nekbe'nin üzerinden 72 yıl geçti
için kalan
Aktüel

Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:23:51 -
Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından vatandaşların karara büyük oranda uyduğu gözlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Adıyaman genelinde salgından korunmak için tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, evlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda bulunmaları yasaklandı.

Kararın hayata geçirilmesinin ardından kentin en işlek yeri olan Gölbaşı Caddesi ile sokaklarda vatandaşların maskelerini takarak karara uydukları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.

Öte yandan, kent merkezinde vatandaşların çoğunun zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterdiği, çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı