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Aktüel

Adıyaman’da korona denetimleri sürüyor

Ramazan Bayramı’nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bayramın 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:08:56 -
Adıyaman’da korona denetimleri sürüyor

Ramazan Bayramı’nda Covid-19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bayramın 2. gününde denetim yaptı.


Denetimler kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürüten polis ekipleri evlerinin önünde oyun oynayan çocukları megafondan uyararak evlerine girmesini istedi. Polis ekipleri aynı zamanda megafonla çocukların Ramazan Bayramını da kutladı. Polis ekipleri Sümerevler Mahallesinde bulunan bir marketin kapısının açık olduğunu fark ederek market kapısının kapatılmasını istedi. Polis ekipleri market kapısının açık olmasından dolayı market ile alakalı tutanak tuttu.


Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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