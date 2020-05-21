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Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:03:55 -
Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Besni ilçesi Kargalı köyü Höyük mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, sit alanında O.O, C.O. ve Z.O'yu kullandıkları dedektör ve çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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