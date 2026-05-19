Adıyaman’da inşaatta doğalgaz hattı alev aldı

Adıyaman’da yapımı devam eden bir inşaatta doğalgaz borusundan sızan gazın alev alması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde yapımı süren bir inşaatta henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz borusundan çıkan gaz alev alarak yanmaya başladı.

Çevrede yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.