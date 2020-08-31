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Aktüel Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Aktüel

Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:24:32 -
Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ve olası terör eylemleri nedeniyle oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklere katılım amacıyla kente giriş ve çıkışlar 3 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde düzenlenecek eylem ve etkinliklerin yeni tip koronavirüs salgınının bulaşma riski taşıması ve terör örgütleri ile marjinal grupların, operasyon baskısından kurtulmak amacıyla eylem arayışı içinde bulunduğu yönündeki duyumlar da dikkate alındığında, terör örgütlerinin 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerini hedef alabileceği, toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere tevessül edebileceği öngörüldüğünden bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalarıyla bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlı etkinlik ve toplantılar, siyasi partilerin, sendikaların ve meslek odalarının kongre ve delege seçimlerinin İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyularak, kamu sağlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde pandemi kurallarına göre yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunların dışında düzenlenmek istenen diğer tüm eylem/etkinliklerle ilgili ilimiz merkezinde valilik makamına, ilçe merkezlerimizde kaymakamlık makamlarına 48 saat öncesinde yapılan müracaatlarda mülki amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, konferans, panel, miting, protesto eylemi, oturma eylemi, çadır kurma, konser, tiyatro, temsil, oyun, anma töreni, imza kampanyası düzenlenmesi, stant açma, afiş, döviz, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma (ticari ve tanıtım amaçlı stant açma, afiş, pankart, poster, el ilanı, broşür hariç), meşale yakma ve taşıma ve benzeri tüm etkinlikler ile gelenek ve göreneklere göre yapılan düğün, asker uğurlama, ilimizde veya diğer illerde gerçekleşecek olan eylem/etkinliklere katılım amacıyla ilimize giriş ve çıkışların ilimiz mülki sınırları içinde (polis ve jandarma bölgesinin tamamı) 01.09.2020 günü saat 00.01 - 03.09.2020 günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır.

Karara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır."

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