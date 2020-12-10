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Aktüel Adıyaman'da eğitime hayırsever desteği
Aktüel

Adıyaman'da eğitime hayırsever desteği

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:59:39 -
Adıyaman'da eğitime hayırsever desteği

ADIYAMAN (AA) - Cengiz Holding tarafından Adıyaman'a 24 derslikli ilkokul yaptırılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cengiz Holding tarafından Şeref Cengiz adına Adıyaman merkeze yapılacak olan 24 derslikli ilkokulun protokolü, Vali Mahmut Çuhadar ve Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır firmasının yönetim kurulu üyesi Ali Cengiz arasında imzalandı.

Protokol kapsamında 24 derslikli ilkokulda 30 kişilik sınıflarda toplam 720 öğrenciye ders verilecek. Okul bünyesinde fen laboratuvarı, tasarım beceri atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, rehberlik ve danışma odası, destek eğitim odası, mescit, kantin ve yemekhane olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vali Çuhadar, devlet-millet iş birliğinin özellikle eğitim çalışmalarında son derece önem arz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devletimizin yetişemediği yerlere hayırsever iş adamlarımız dolduruyor ve eğitim alanında takdire şayan yatırımlar yapıyorlar. İşte bu eğitim yatırımlarından bir tanesini de ilimizde Cengiz Holding gerçekleştirecek. Cengiz Holding, ilimiz Mehmet Akif Mahallesi'nde Şeref Cengiz adına 24 derslikli bir ilkokulu yapacak.

Ali Cengiz ise okulu en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

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