Adıyaman'da büyük skandal! Yok artık daha neler

Adıyaman'ın bir ilçesinde görevli hakim, eşcinsellerin birbirleri ile irtibat kurabilmek için kullandığı 'Hornet' isimli uygulamaya üye oldu ve aynı uygulamayı kullanan ilçedeki U.T.'ye mesaj attı. Bir süre U.T. ile görüşen hakim iddiaya göre müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T., aynı adliyede davasının olması nedeniyle hakimi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine hakim, "benim için sıkıntı olmaz" dedi. Facebook üzerinden U.T. ile görüşen hakimin görüntülü görüşmede müstehcen yerlerini gösterdiği, daha sonra WhatsApp ve Hornet isimli uygulamalar üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edildi.

Cinsel birliktelik yaşamadım! Pişmanım

Hakim daha sonra karşısına dikilen U.T. adliyedeki odasında da görüşme yaptı. Görüşmelerde U.T.'nin gizlice aldığı ses kaydında Hakim, bir erkekle cinsel birliktelik yaşamadığını, sadece sözlü olarak konuştuğunu, kimseye söylememesini, pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine U.T. başkalarına söylememekte emin olmadığını söyleyince Hakim ağlamaya başladı.

Hakim, U.T.'ye, "Benim ailem var bu sene tayin isteyip gideceğim. Yazın düğünüm var. En azından nikahlandığım kadını düşün. O Ankara'da hakim" dedi. Bu görüşmenin ardından U.T.'nin kendisine şantaj yaptığını bildiren hakimin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Durum daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce inceleme izni verildi.

Hakimden ilginç savunma: Sadece değişik bir şey oldu

Tüm bu gelişmelerin ardından soruşturma aşamasına geçildi. Hakim ile U.T. arasında geçen ses kayıtlarının incelemesinde; hakimin, "Kimsenin burada yan gözle bakmışlığım yok. Taciz etmişliğim yok. Sadece yani değişik bir şey olmuş, bir gaflete düşmüşüm, bir anlık yapmışım. Azmışım veya konuşmuşum. Ya bak senin vicdanına kalmış, ben kendim için bir şey istemiyorum. Ailem. Bu sebepten ihraç olduğumu düşün. Atılırım. Ne hale gelirim. Allah rızası için. Tek bir kere düşün" dediği ileri sürüldü.

Davasına bakıp, cezayı ertelemiş

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporunda da ilgili hakim ile şüpheli U.T. arasında çok sayıda arama ve mesajlaşmanın yapıldığı, Hornet uygulamasına ait WhatsApp'tan gönderilen ekran görüntüleri tespit edildi. Diğer yandan şüpheli U.T. hakkında basit yaralama, kasten yaralama ve hakaret suçlarından açılan kamu davasında duruşmaya söz konusu hakim katıldığı ve erteleme verdiği öğrenildi. Hakimler ve Savcılar Kurulunca hakimin yer değiştirme cezası ile cezalandırılması ve göreve devam etmesine karar verildi. Söz konusu hakim şuan Akdeniz bölgesindeki bir ilde çalışıyor.

FETÖ incelemesi de yapıldı, göreve devam

Bir süre sonra aynı hakim hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle yeniden inceleme izni verildi. Yapılan inceleme sonunda hakimin ikinci kez göreve devamına karar verilmesi dikkat çekti.

Hakim, başka bir hakimle evlenince...

Odatv'de yer alan haberde ise, "Facebook ve Whatsapp üzerinden devam eden görüşmeler, bir süre sonra cinsel içerikli sohbetlere ve birbirlerine fotoğraf göndermeye evrildi. Gelin görün ki, genç hakim hayatını bir başka hakimle birleştirdi. Bu evlilik, Besnili genci kızdırmıştı. Telefonla taciz mesajlarına başladı" denildi ve U.K.'nın hakimden şantajla para istediği için hakkında dava açıldı.

OdaTV'nin haberinde, HSK müfettişi Nusret Şahin'in hazırladığı raporda, "Besni hakimi..... mesleğin şeref ve onuruna, memuriyetin nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte fiil ve davranışlarda bulunduğundan" ve hakkındaki iddiaların kuşkuya yer bırakmayacak bir biçimde belgelenmesinden ötürü "meslekten çıkarma cezasının" uygulanması talep edildi. HSK, "yer değiştirme cezasına" verdi.