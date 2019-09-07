0553 313 94 23

Adıyaman’da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
Adıyaman’da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde bulunan akua park yakınlarında jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği Z.A., Y.A., ve Y.E., isimli 3 kişi durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet kağıt parçası içerisinde 10 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
    1. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    2. iPhone 7 özellikleri nelerdir? iPhone..
    3. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    4. Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak..
    5. Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi
    6. Jandarma trafikten Dalyan yoluna..
    7. Abdullah Avcı: "Şenol Hoca gibi olmak..
    8. Adıyaman’da 3 şahısta uyuşturucu..
    9. Avcılar'da havai fişek kullanımı..
    10. Mardin'de terör saldırısı: 1 polis..
    11. Dünyada nesli tükenme tehlikesi..
    12. ABD’ye ihracatta dikkat çeken artış
    13. Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454..
    14. Avcılar'da havai fişek yasaklandı
    15. Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla..
    16. "Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon..
    17. Bakanlık 'Terminatörleri' sahaya sürdü!
    18. Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    19. Dünyada nesli tükenmekte olan kuş..
    20. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    21. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    22. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    23. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    24. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    25. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    26. "Şans" sezaryenle geldi
    27. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    28. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    29. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    30. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...