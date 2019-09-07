Adıyaman’da 3 şahısta uyuşturucu yakaladı Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği 3 şahsın üzerinden uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi’nde bulunan akua park yakınlarında jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği Z.A., Y.A., ve Y.E., isimli 3 kişi durdurularak arandı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet kağıt parçası içerisinde 10 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.