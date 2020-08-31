  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adıyaman Valiliğinden immün plazma bağışı çağrısı:
Aktüel

Adıyaman Valiliğinden immün plazma bağışı çağrısı:

"İmmün plazma verebilecek hastalar tek tek aranmasına rağmen yeteri kadar plazma bulunamamaktadır" - "Kovid-19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi için bu hastalıktan kurtulan vatandaşlarımızın kan bağışı yapması önem arz etmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:59:37 -
Adıyaman Valiliğinden immün plazma bağışı çağrısı:

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde immün plazma konusunda daha fazla bağış beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, immün plazmanın Kovid-19 tedavisinde çok önemli yer tuttuğu hatırlatılarak bağışçı olabilecek kişilerle ilgili bilgiler verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen özel izinle ilk immün plazma uygulamasına başlayan merkezlerden biri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yaklaşık 50 hastadan 171 ünite immün plazma hasta tedavisinde kullanılmıştır. Ancak immün plazma verebilecek hastalar tek tek aranmasına rağmen yeteri kadar plazma bulunamamaktadır. Bundan dolayı Kovid-19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın iyileşmesi için bu hastalıktan kurtulan vatandaşlarımızın kan bağışı yapması önem arz etmektedir. Gösterecekleri duyarlılıktan dolayı şimdiden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı
Dünya

Karadeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerilim: Rus jetleri ABD uçağını ablukaya aldı

Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağı Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi. Gelişmeyi ABD Savunma Bakanlığı duyurdu...
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı