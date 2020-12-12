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Aktüel Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:17:27 -
Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergüder, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", sporda Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" başlıklı fotoğraflarını seçen Ergüder, haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılınç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" karesine oy verdi.

Emniyet Müdürü Ergüder, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini belirtti.

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