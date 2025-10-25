Adını ‘Mangur Merdan’ koymuştu! ‘Namuslu gazeteci'yi Muharrem'e sor Özgür
Büyük bir omurgasızlık sergileyerek CHP'ye geçen Muharrem İnce'nin "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan" dediği Merdan Yanardağ'ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Namuslu bir gazeteci" diyerek sahiplendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde açıklamada bulundu.
Özel, gözaltında alınan fondaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı sahiplendi.
Özgür Özel, "Namuslu bir gazeteciye sürmedikleri leke kalmadı ama birini de ispatlayamadılar bugüne kadar" şeklinde laf salatası yaptı.
Muharrem İnce adını ‘Mangur Merdan’ koymuştu
Büyük bir omurgasızlık sergileyerek CHP'ye geçen Muharrem İnce, Özgür Özel'in sahiplendiği Yanardağ için "Belediye beslemesi, yalancı Mangır Merdan" ifadelerini kullanmıştı.