Adım adım kansere yaklaşıyoruz

Geleneksel beslenme usûllerimizin bir olumlu bir de olumsuz yönü olduğu ortaya çıktı.

Bakliyat, sebze, meyve, soğan, sarmısağa meraklı olmamız kansere karşı etkili..

Kırmızı et ve yağlı yeme merakımız ise bizi adım adım menhus illete yaklaştırıyor.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, bütün kanser türlerinin % 70'inin kötü beslenme bağlantılı olduğu, sağlıklı diyet ve beslenmeyle de kansere yakalanma oranının düşürülebileceği vurgulanıyor.

Uluslararası Kanser Araştırma Derneği'ne (AICR) göre, günde 5 öğün sebze ve az etli yemek yenmesi kanser riskini % 20'den daha fazla düşürüyor.

Ayrıca kansere karşı en koruyucu sebze ve meyveler; havuç, soğan, sarmısak, brokoli, yeşil yapraklılar, domates, narenciye ve baklagiller olarak sıralanıyor.

"Gelecekte kanserle savaş çabalarının birtakım haplar/ilaçlar yerine beslenme düzeni üzerinden olacağı" belirtiliyor.

Aynı araştırmada, beslenmede kırmızı et ve hayvansal yağlarda bulunan doymuş yağlar ile katı margarin ve katı yağlar olarak bilinen trans yağlar hücrelere zarar veren '8oxodG'adlı maddeler ihtiva ediyor. Bu sebeple de hırpalanan zarların hücreleri istilacılara karşı koruyamadıklarına işaret edilerek, beslenmede yağ oranının mutlaka düşürülmesinin önemine değiniliyor.

Kanser türleri ve buna karşı koruyucu yiyecekler de şöyle:

Mesane kanserine karşı sarmısak, yeşil yapraklı sebzeler, soya ürünleri, çay (yeşil ya da siyah), sarı-turuncu sebzeler, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri.

Göğüs kanserine karşı düşük yağlı süt ve süt ürünleri, elma, buğday kepeği, fındık, baklagiller ve fasulyeler, brokoli, Brüksel lahanası, küçük mantarlar, lahana, havuç ve havuç suyu, kiraz, vişne, balık, keten tohumu, keten tohumu yağı, sarmısak, kök lahana, kabuklu yemişler, kırmızı turp, soya ürünleri, ıspanak, tam tahıllar, bütün hormonsuz sebzeler ve elbette yoğurt.

Kolon kanserine karşı yine fındık, brokoli, lahana, havuç, karnabahar, sap kereviz, balık, sarmısak, üzüm ve üzüm suyu, kara lahana, baklagiller, kıvırcık, düşük yağlı süt ürünleri, kabuklu yemişler, yulaf kepeği, tam tahıllar, yoğurt.

Yemek borusu kanserine karşı yeşil çay, domates, domates ürünleri.

Akciğer kanserine karşı göğüs kanseri için yazdıklarımıza ek olarak acı biber, kara lahana, soğan, portakal, ıspanak, diğer yeşil yapraklı sebzeler, domates ve domates ürünleri.

Yumurtalık kanserine karşı brokoli, brüksel lahanası, lahana, karnabahar, kara lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler.

Pankreas kanserine karşı baklagiller, çay, domates ve domates ürünleri.

Prostat kanserine karşı fındık, Brüksel lahanası, brokoli, lahana, kanola yağı, karnabahar, kara lahana, az yağlı süt ürünleri, zeytinyağı, fıstık yağı, soya ürünleri, domates ve domates ürünleri.

Mide kanserine karşı brokoli, Brüksel lahanası, lahana, bakla, sarmısak, yeşil çay, kara lahana, soğan, portakal ve diğer narenciye meyveleri, domates ve domates ürünleri, tam tahıllar..

Karaciğer kanserine karşı sarmısak, yeşil çay.

Halkımızın ağız tadında mutlaka kırmızı et var. Onun da sıralamasında kuzu önde, ardından koyun, dana, keçi gelmekte. Kuzu eti yeme merakımız hayvancılığımızın belini kırıyor. Dana merakımız da öyle.. Fiyatlar ister istemez artıyor. Sonra dışarıdan, helal-haram nasıl kesildiğini bilmediğimiz ithal et içeriye giriyor. Güya fiyatlar düşecek! Düşmüyor.. Aracılar vurgun yapıyor. Kırmızı et kanser yapıyor uyarılarına kulak tıkayıp bunun kavgasını seyrediyoruz! Yazık bize..