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Adil Rami'nin gözü Fenerbahçe'de

Fransız stoper Adil Rami'ye teklif yapan kulüp sayısı 5'e çıktı. Ancak, yıldız oyuncunun aklına en çok yatan teklif Fenerbahçe'den geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:04
Adil Rami'nin gözü Fenerbahçe'de

Olimpik Marsilya'nın serbest bıraktığı Adil Rami için 5 kulübün teklifi masada bulunuyor.

France Football'da yer alan haberde; Fenerbahçe, Adil Rami transferinde şansı en büyük kulüplerden biri. Kariyerinde Fransa Ligue 1 dışında, İspanya La Liga, İtalya Serie A gibi tecrübeleri de bulunan 33 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, tekrar düzenli oynayacağı ve şampiyonluk mücadelesi vereceği bir kulüp arayışında...

Fenerbahçe'nin istekli tavrı ve ilk 11'de forma giyecek olma şansının yüksek olması, Adil Rami'yi cezbetti.

Adil Rami'ye teklif yapanlar 

Adil Rami'ye talip olan takımlar arasında Los Angeles FC, Balotelli'yi transfer ederek sürpriz yapan Brescia, Meksika'nın önemli kulüplerinden Tigres ve Nice gösterildi.

Rami'nin, Fenerbahçe dışında Nice'ten gelen teklifi de ciddiye aldığı, zira Fransız ekibinde Malang Sarr, Dante ve Herelle dışında stoper olmaması nedeniyle forma şansını yüksek olacağına inandığı vurgulandı. (Sporx)

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:04
  1. Fenerbahçe
  2. Adil Rami

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