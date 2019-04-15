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Adil Gevrek: "Kupada final oynamak istiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, katıldığı bir ödül töreninde konuştu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:04
Adil Gevrek: "Kupada final oynamak istiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, katıldığı bir ödül töreninde konuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı elemek istediklerini belirterek finale yükselmeyi arzuladıklarını söyleyen Gevrek, ligdeki bütün takımlara da başarılar diledi.


Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir ortamda bulunduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Gevrek, "Hepsiyle bu vesileyle görüşme imkanımız oldu. Buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli, güzel bir gece. Çok güzel dostlar var" dedi.


Takımın performansıyla ilgili olarak da konuşan Gevrek, "Biz ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. 29 puanla 3’üncü sırada bitirdik. İkinci yarı iyi başlayamadık. Bazı sebepleri de vardı. Futbolda çok fazla mazeret olmaz ama sakatlarımız vardı, şanssızlıklarımız oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yolumuza devam ediyoruz. Dünkü maçta da biraz şansızlık, kısmetsizlik vardı. Bazen çok iyi oynayıp, kazanamayabilirsin. Futbolda böyle şeyler var. Ama biz Evkur Yeni Malatyaspor ve bir Anadolu kulübü olarak hem maddi anlamda hem sportif anlamda hem de altyapı ve tesisleşme anlamında çalışmalar yapıp, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. 6 hafta var ve bu 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, hedefimiz olan ilk 6 sıra içinde ligi bitirmek istiyoruz. Şu anda 5’inci sıradayız. Kupada da final oynamak istiyoruz" diye konuştu.



"Fiorentina konusunda bir şey diyemiyoruz"


Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkındaki görüşleri sorulan Gevrek, "Türkiye’nin iki güzide takımının maçlarını yıllardır izliyoruz. Her izlediğimizde de zevk alıyoruz. İki takım için de önemli bir maçtı. İki takımı da kutluyorum. Ama ligimizde kolay artık maç yok. Her maç anlamlı, önemli. Derbi maçlar da önemli. Şampiyonluk yolunda Galatasaray’a, Başakşehir’e ve Beşiktaş’a başarılar diliyorum. Diğer takımlara da ligdeki maçlarında başarılar dilerim" dedi.


Fiorentina’nın Teknik Direktör Erol Bulut’u takip etmesi konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak da konuşan Gevrek, "Bizim ligde 6 maçımız var. Kupada da finale kalırsak, inşallah 8 maçımız olacak. Kulüp olarak hocamızın bu durumuyla alakalı bir şey diyemiyoruz. Bizim önceliğimiz ligdeki 6 maç ve inşallah kupadaki 2 maç" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:04
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