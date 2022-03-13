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Medya Adı Sevgi dizisi nerede çekildi? Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri
Medya

Adı Sevgi dizisi nerede çekildi? Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri

ATV ekranlarında yeni bir dizi başladı. Adı Sevgi isimli diziyi takip edenler ise oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Adı Sevgi nerede çekiliyor? Adı Sevgi İstanbul'da mı çekiliyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:54:00 -
Adı Sevgi dizisi nerede çekildi? Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri

13 Mart Cumartesi akşamı ATV ekranlarında yeni bir dizi başladı. Adı Sevgi dizininin ilk bölümünü izleyenler ise dizinin nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Adı Sevgi İstanbul’un hangi semtlerinde çekiliyor?

Adı Sevgi dizisi nerede çekildi?

Diziseverler, ATV ekranlarında yayımlanan Adı Sevgi dizisinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Adı Sevgi, dizisinde geçen Sarpça kasabası gerçek değildi. Sarpça kasabası İstanbul’un Şile ve Çatalca ilçelerinde çekiliyor.

Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri

Emir Baykara     Yunus Emre Yıldırımer

Elif Türkkan        Gizem Güneş

Volkan Baykara                 Mert Doğan

Zeynep Aydan                  Asya Kasap

Ekrem Baykara                  Fatih Al

Gülendam Aydan            Asena Keskinci

Adı Sevgi dizisi konusu nedir?

Koliba Film imzası taşıyan Adı Sevgi dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. Dizinin başrollerini Gizem Güneş ve Yunus emre Yıldırımer paylaşıyor.

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