Adı Sevgi dizisi nerede çekildi? Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri
ATV ekranlarında yeni bir dizi başladı. Adı Sevgi isimli diziyi takip edenler ise oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Adı Sevgi nerede çekiliyor? Adı Sevgi İstanbul'da mı çekiliyor?
13 Mart Cumartesi akşamı ATV ekranlarında yeni bir dizi başladı. Adı Sevgi dizininin ilk bölümünü izleyenler ise dizinin nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Adı Sevgi İstanbul’un hangi semtlerinde çekiliyor?
Adı Sevgi dizisi nerede çekildi?
Diziseverler, ATV ekranlarında yayımlanan Adı Sevgi dizisinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı. Adı Sevgi, dizisinde geçen Sarpça kasabası gerçek değildi. Sarpça kasabası İstanbul’un Şile ve Çatalca ilçelerinde çekiliyor.
Adı Sevgi dizisi oyuncuları isimleri
Emir Baykara Yunus Emre Yıldırımer
Elif Türkkan Gizem Güneş
Volkan Baykara Mert Doğan
Zeynep Aydan Asya Kasap
Ekrem Baykara Fatih Al
Gülendam Aydan Asena Keskinci
Adı Sevgi dizisi konusu nedir?
Koliba Film imzası taşıyan Adı Sevgi dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstleniyor. Dizinin başrollerini Gizem Güneş ve Yunus emre Yıldırımer paylaşıyor.