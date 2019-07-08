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Adı Eren Bülbül anısına konmuştu! THY'nin 'Maçka'sı şehit Eren'e gidiyor

Teröristlerin haince şehit ettiği Eren Bülbül anısına “Maçka” ismi verilen “Boeing 787-9 Dreamliner” uçağı bugün Trabzon’a uçuyor. İlk uçuşunu gerçekleştiren “Maçka” ile Trabzona uçacak insanlar twitter üzerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
Adı Eren Bülbül anısına konmuştu! THY'nin 'Maçka'sı şehit Eren'e gidiyor

 

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Teröristler tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde haince şehit edilen Eren Bülbül anısına Türk Hava Yolları, “Rüya uçağı” olarak tanımlanan “Boeing 787-9 Dreamliner” uçağına “Maçka” ismini vermişti. Vatandaşlar bugün “Maçka” ile bugün Trabzon’a gidecek.

Eren Bülbül 15 yaşında şehit edildi

15 yaşında, teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve yerlerini gösterirken teröristlerin hain saldırısında şehit edilen Eren Bülbül’ün anısını yaşatmak için bir destek de THY’den gelmişti. 11 Ağustos tarihinde Trabzon Maçka’da şehit edilen Bülbül’e ithafen yeni uçağına “Maçka” ismini veren THY, ilk uçuşunu Trabzon’a gerçekleştiriyor. Vatandaşlar bu durumdan hoşnutluğunu twitter üzerinden dile getirdi.







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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37
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