Adı değişen şehirler listesi yayımlandı! Türkiye'den de bir il var...

Tarih boyunca milyonlarca insanın barındığı şehirler, kültür ve geleneklerin en önemli şahidi konumunda yer alıyor. Bu sebeple, şehirlerin isimleri de tarihsel ve kültürel olarak anlam ifade ediyor.

Dünyanın birçok önemli şehri farklı nedenlerle isim değiştirdi. Bazı isimler önemli olaylar nedeniyle değişirken, bazıları tarihi şahsiyetleri onurlandırmak için değişti.

İşte tarihte ismi değiştirilen 5 önemli şehir…

1- New York

Dünyanın en kalabalık ve ünlü şehirlerinden biri olan New York, iki kez isim değiştirdi. 17. yüzyılda bölgeye yerleşen Hollandalılar, şehre "New Amsterdam" ismini verdiler. Ancak bu isim çok uzun ömürlü olmadı. Bölgenin adı, 1664 yılında İngilizler tarafından ele geçirildikten sonra, İngiltere'deki York Dükü'ne ithafen New York olarak değiştirildi.

2- Toronto

Toronto adı, şehrin yerel sakinleri tarafından balık yakalamak için kullanılan bir savağa atıfta bulunarak 'suda ağaçların olduğu yer' anlamına gelen bir Iroquois teriminden türetilmişti. İngilizler, 1793 yılında bu şehrin adını York olarak değiştirseler de, yerel şehir sakinlerinin çabasıyla şehrin adı 1834 yılında bir kez daha değişti ve yeniden Toronto oldu.

3- İstanbul

Çağlardır ayakta duran İstanbul şehri, bin yıllardır sırasıyla Byzantion, Augusta Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Kostantiniyye, İslambol ve İstanbul adlarıyla anıldı. 'İstanbul' isminin, Türkçe'de en eski kullanımı 1360 yılına tarihlenen Dânişmendnâme eserinde görülür. 1918 yılında şehrin kullanımda olan iki adı vardı. Resmi belgelerde ve azınlıklar arasında "Konstantin" temelli isimler kullanılsa da, 1928'de Latin harflerine geçilmesi sonrası, kentin Türkçe adının Latin harfleriyle yazılmış hali İstanbul uluslararası kullanıma girdi. İstanbul kentin uluslararası adı ilan edildikten sonra "Konstantinopolis" adının mektuplarda veya diğer yazışmalarda ve uluslararası alanlarda kullanılması yasaklandı.

4- Oslo

1624 yılında meydana gelen yangında harabeye dönen Norveç’in başkenti Oslo, dönemin Danimarka ve Norveç Kralı IV. Christian kendi adıyla anılmasını istedi. Böylece Oslo, Christiania adıyla anılmaya başladı. Ancak 1925 yılında şehir eski adına kavuştu ve bir kez daha Oslo oldu.

5- Mumbai

Hindistan’ın en büyük şehirlerinden olan Mumbai'nin önceki adı olan Bombay, 1995 yılında Hindistan’daki iktidar değişikliğinden sonra Mumbai yapıldı. Bu isim değişikliğinin sebebi ise, Bombay isminin Hindistan’ın İngiliz sömürgesi altındaki günlerini çağrıştırmasıydı.

Kaynak: Aydınlık