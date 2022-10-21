Adı bile anılmadı! Temel Karamollaoğlu'nun rakibine sansür
Prof. Dr. Mete Gündoğan, Saadet Partisi'nin ekim ayı sonunda gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Milli Gazete'den Temel Karamollaoğlu'nun rakibine sansür geldi.
Saadet Partisi'nin 30 Ekim tarihinde 8’inci Olağan Büyük Kongreye gideceği açıklanmıştı.
Saadet Partisi'nin 30 Ekim tarihinde 8’inci Olağan Büyük Kongreye gideceği açıklanmıştı. Prof. Dr. Mete Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirecek olan 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa aday olduğunu duyurdu.
Sansür uygulandı!
Ancak Milli Gazete'den Temel Karamollaoğlu'nun rakibi Gündoğan'a sansür uygulandı. Gazetede, Saadet Partisi'nin kongresi için başkan adayının Karamolaoğlu olduğu yazıldı. Mete Gündoğan'ın adının bile anılmaması dikkat çekti.
Adaylıktan çekildi
Öte yandan Gündoğan, bugün Saadet Partisi Genel Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.