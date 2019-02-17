0553 313 94 23

Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım aptalcaydı

Yeni Malatyaspor maçında attığı golden sonra köşe direğini tekmeyle kırdığı için sarı kart ve Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak olan Adem Ljajic, takım arkadaşları ve hocasından özür diledi.

17 Şubat 2019 Pazar 11:50
Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım aptalcaydı

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanından üç puanla dönerek Fenerbahçe derbisi öncesi yükselişini sürdüren Beşiktaş'ta moralleri Adem Ljajic bozdu. 

Boşnak asıllı yıldız zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golü atarken, hemen ardından sevincini abartıp köşe direğini tekmeleyerek kırmıştı. Ljajic'in bu hareketi pahalıya patladı ve hakem Cüneyt Çakır yıldız oyuncuya sarı kartını gösterdi. Derbi öncesi ceza sınırında bulunan Ljajic böylelikle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Son haftalarda formunu artıran 27 yaşındaki oyuncu iple çektiği Fenerbahçe maçında oynayamayacak olmasından dolayı son derece üzgün. Boşnak asıllı yıldızı soyunma odasında arkadaşları teselli etti.

Şenol Güneş planda değşikliğe gitti

Maç sonrası otobüse bindiğinde hem takım arkadaşlarından hem de hocalarından özür dileyen Ljajic, "Çok pişmanım. Bir an kendime hâkim olmadım. Aptalca bir hareketti. Yaptığımı fark ettiğimde çok üzüldüm. Sizlerden çok özür dilerim" dedi. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in de bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe maçı planları değişmiş oldu. Derbide 10 numara bölgesinde Kagawa'yı ilk 11'de başlatması beklenen tecrübeli teknik adam, sağ kanadı ise yeniden Quaresma'ya teslim edecek. Kagawa'nın kondisyonunun hâlâ yetersiz olmasından dolayı Şenol Hoca'nın göbekte Dorukhan'ı oynatıp, ön liberoda Medel'e şans vermesi de ihtimaller arasında.

Formunun zirvesindeydi

Adem Ljajic, son haftalarda takımın en etkili ismi olarak dikkat çekiyordu. Boşnak asıllı yıldız, ligde forma giydiği son beş maçta, beş gole doğrudan katkıda bulundu. Akhisar maçında iki golün asistini yapan, Erzurum karşısında da bir golün pasını veren Ljajic, Antalya ve Malatya deplasmanlarında da fileleri havalandırmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:50
  1. Malatya
  2. Erzurum
  3. Antalya
  4. Adem Ljajic
  5. Şenol Güneş
  6. Beşiktaş
  7. Fenerbahçe
  8. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    1. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    2. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    3. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    4. Liseli gencin projesiyle cinayetler..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Suriye’de Batı’nın tuzağına düşmeyelim
    7. Bahtiyar seçim çalışmalarına ‘hal’..
    8. ROSATOM, ’Radyasyon Teknolojileri..
    9. Çocuklar için meyve sebzelerden "doğal..
    10. Midyat İlçe Jandarma Komutanı köy..
    11. Balık tezgahları boş kaldı
    12. Başkan Bakıcı projelerini açıkladı
    13. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü..
    14. Donan barajdabuz kırıldı,paletli..
    15. İran Pakistan'dan cevap bekliyor
    16. Iğdır’da metruk binalar incelendi
    17. Muş’ta 205 köy yolunun tamamı ulaşıma..
    18. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi pazartesi..
    19. Adem Ljajic pişman oldu: Yaptığım..
    20. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi