Adem Ljajic, performansıyla takdir topladı

Ankaragücü karşısında deplasmanda elde edilen 4 gollü galibiyet Beşiktaş'ta moralleri yerine getirdi. Siyah-beyazlılarda üç puanın yanı sıra yıldızlaşan bazı isimler daha çok sevinç yarattı.Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Sırp yıldız transfer olduğundan beri en iyi maçını oynarken, 79 dakika sahada kalıp geceye damgasını vurdu.

1 gol ve 1 asistle göz kamaştırdı

Anderson Talisca sonrası forvet arkasında boşluk yaşayan Kartal, ilk kez Ljajic ile rahat bir nefes aldı. 27 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca yaptığı 1 gol ve 1 asistin yanında diğer istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Rakip kaleye toplam 5 şut gönderen Ljajic, 1'i direkten dönen topu olmak üzere attığı gol ve performansıyla alkışları topladı. Paslarıyla arkadaşlarını 4 kez gol pozisyonuna sokan tecrübeli oyuncu, Güven Yalçın'a da şık bir asist yaptı. Yüzde 88'lik pas isabetiyle de sahanın en iyilerinden olan Ljajic, geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı.

Performansıyla beğeni topladı

Savunmada da boş durmayan Sırp oyuncu, 2 kez top kaparak ciddi bir etki bıraktı. Saha dizilişinde de oyun kurucu bölgesine gelen Adem Ljajic, oyunu yönlendirme, pas dağıtımı, hücuma destek ve çift yönlü tarzıyla beğeni topladı. Yetenekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol ve asist yaparak adeta kendini buldu. Son dönemde çok formda olan Ljajic, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan Milli Takımı ile de 2 maçta 2 gol bularak adından söz ettirmişti.

Kaynak: Skorer