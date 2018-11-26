THY- Noukşot
0553 313 94 23

Adem Ljajic, performansıyla takdir topladı

Beşiktaşlı yıldız Adem Ljajic, Ankaragücü maçındaki oyunu yönlendirme, pas dağıtımı, hücuma destek ve çift yönlü tarzıyla büyük beğeni topladı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
Adem Ljajic, performansıyla takdir topladı

Ankaragücü karşısında deplasmanda elde edilen 4 gollü galibiyet Beşiktaş'ta moralleri yerine getirdi. Siyah-beyazlılarda üç puanın yanı sıra yıldızlaşan bazı isimler daha çok sevinç yarattı.Bu isimlerin başında da Adem Ljajic geliyor. Sırp yıldız transfer olduğundan beri en iyi maçını oynarken, 79 dakika sahada kalıp geceye damgasını vurdu.

1 gol ve 1 asistle göz kamaştırdı

Anderson Talisca sonrası forvet arkasında boşluk yaşayan Kartal, ilk kez Ljajic ile rahat bir nefes aldı. 27 yaşındaki futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca yaptığı 1 gol ve 1 asistin yanında diğer istatistikleriyle de göz kamaştırdı. Rakip kaleye toplam 5 şut gönderen Ljajic, 1'i direkten dönen topu olmak üzere attığı gol ve performansıyla alkışları topladı. Paslarıyla arkadaşlarını 4 kez gol pozisyonuna sokan tecrübeli oyuncu, Güven Yalçın'a da şık bir asist yaptı. Yüzde 88'lik pas isabetiyle de sahanın en iyilerinden olan Ljajic, geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı.

Performansıyla beğeni topladı

Savunmada da boş durmayan Sırp oyuncu, 2 kez top kaparak ciddi bir etki bıraktı. Saha dizilişinde de oyun kurucu bölgesine gelen Adem Ljajic, oyunu yönlendirme, pas dağıtımı, hücuma destek ve çift yönlü tarzıyla beğeni topladı. Yetenekli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk kez gol ve asist yaparak adeta kendini buldu. Son dönemde çok formda olan Ljajic, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan Milli Takımı ile de 2 maçta 2 gol bularak adından söz ettirmişti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 17:47
  1. Anderson Talisca
  2. Adem Ljajic
  3. Ankaragücü
  4. Sırbistan
  5. Beşiktaş
  6. Talisca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kağıthane AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?
    1. Kağıthane AK Parti belediye başkan..
    2. "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı..
    3. Türkiye ile Katar arasında dev iş..
    4. Tramvay, hatta giren özel halk..
    5. Edirne'de 253 mülteci yakalandı!
    6. Filistinli vekil 'Halide Cerrar'..
    7. İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi
    8. AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan..
    9. Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü
    10. Manisa'da öğrenci velilerinden okula..
    11. Edirne'de 253 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Putin'den gerilimi tırmandıracak karar!
    13. Konya'da evlat dehşeti! Annesini..
    14. Velittin Küçük kimdir?
    15. Sarıkamış şehitleri, harekatın 104...
    16. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite..
    17. Genelkurmay çatı davası
    18. GÜNCELLEME - İki oğlunu tabancayla..
    19. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    20. Ayvalık'ta son bir ayda 1184 gram..
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı