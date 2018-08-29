Adem Ljajic Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yıldız oyuncudan açıklama geldi
İsmi Beşiktaş ile anılan İtalya Serie A takımlarından Torino'da top koşturan Adem Llajic kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.29 Ağustos 2018 Çarşamba 01:55
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Adem Ljajic, Torino ile yaptığı antremanın ardından açıklamalarda bulundu.
26 yaşındaki on numara, yaptığı açıklamada ''Takımda kalmak isterim ancak bu benim elimde olan bir şey değil. Kulübüm bununla ilgili bir karara varacak'' ifadelerini kullandı.
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