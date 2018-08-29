Adem Ljajic Beşiktaş'a transfer olacak mı? Yıldız oyuncudan açıklama geldi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Adem Ljajic, Torino ile yaptığı antremanın ardından açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki on numara, yaptığı açıklamada ''Takımda kalmak isterim ancak bu benim elimde olan bir şey değil. Kulübüm bununla ilgili bir karara varacak'' ifadelerini kullandı.