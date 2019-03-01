Adel Kalemcilik’e yeni İK Direktörü Anadolu Grubu şirketlerinden Adel Kalemcilik'in İnsan Kaynakları Direktörlüğüne K. Mehmet Büyükçolak getirildi.

İnsan kaynağı ve ortak akıl ile yürütülen başarılı çalışmalarıyla ön plana çıkan Anadolu Grubu şirketlerinden Adel Kalemcilik, İz Bırakan 50. Yılında güçlü adımlar atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerde İnsan Kaynakları alanında uzun yıllar tecrübe sahibi olan K. Mehmet Büyükçolak, Adel Kalemcilik’e İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı. Alanındaki yetkinliği ile şirketin İK süreçlerini yönetecek olan Büyükçolak, 2019 Ocak ayından itibaren görevine başladı.



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