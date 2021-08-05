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Eğitim Adel Kalemcilik 9 bin öğretmene ulaştı
Eğitim

Adel Kalemcilik 9 bin öğretmene ulaştı

Kırtasiye sektörünün önde gelen firmalarından Adel Kalemcilik, 2012’de başlattığı ‘Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin’ seminerleriyle bugüne kadar 9 bin öğretmene ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:16:00 -
Adel Kalemcilik 9 bin öğretmene ulaştı

Seminerlerle öğretmenlerin yetkinliklerini arttırmak amaçlanıyor. Pandemi nedeniyle bu sene online ortamdan yapılan ‘Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin Seminerleri’ne Türkiye’den 2 bin 500 öğretmenin katılması bekleniyor. Katılım Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ve ÖRAV E-Kampüs üzerinden gerçekleşiyor. Adel Kalemcilik’in düzenlediği seminerlerle öğretmenler, yeni bilgiler ediniyorlar. 2 gün boyunca kendilerine sunulan kaynaklar vasıtasıyla senkron eğitime hazırlanıyorlar.

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