Adel Kalemcilik 9 bin öğretmene ulaştı
Kırtasiye sektörünün önde gelen firmalarından Adel Kalemcilik, 2012’de başlattığı ‘Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin’ seminerleriyle bugüne kadar 9 bin öğretmene ulaştı.
Seminerlerle öğretmenlerin yetkinliklerini arttırmak amaçlanıyor. Pandemi nedeniyle bu sene online ortamdan yapılan ‘Yaratıcı Çocuk, Yaratıcı Beyin Seminerleri’ne Türkiye’den 2 bin 500 öğretmenin katılması bekleniyor. Katılım Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ve ÖRAV E-Kampüs üzerinden gerçekleşiyor. Adel Kalemcilik’in düzenlediği seminerlerle öğretmenler, yeni bilgiler ediniyorlar. 2 gün boyunca kendilerine sunulan kaynaklar vasıtasıyla senkron eğitime hazırlanıyorlar.