ADD, kılıçlı teğmenleri savunmaya geçti
Mukaddes değerlerine yönelik nefretiyle bilinen ve CHP’lilerin yetiştiği ocak olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.
HABER MERKEZİ
Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan teğmenlere yönelik darp girişimini masum gösteren ADD, darbe hevesli cuntacılara sahip çıktı. Sırf namaz kıldıkları gerekçesiyle sözde Atatürkçü teğmenlerin hedefi olan ve kılıçla kesme, siyanürle zehirleme tehditlerine maruz kalan 3 masum teğmeni görmezden gelen dernek, saldırıyı gerçekleştiren 90 teğmen arasından seçilen 4 saldırganı savunan bir suç duyurusunda bulundu. Kemalist avukatlar ise yaptıkları açıklamayla, teğmenlere sadece “kınama” cezası verilmesi gerektiğini savundular.
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