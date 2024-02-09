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Gündem ADD, kılıçlı teğmenleri savunmaya geçti
Gündem

ADD, kılıçlı teğmenleri savunmaya geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:02:00 -
ADD, kılıçlı teğmenleri savunmaya geçti

Mukaddes değerlerine yönelik nefretiyle bilinen ve CHP’lilerin yetiştiği ocak olan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

HABER MERKEZİ

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan teğmenlere yönelik darp girişimini masum gösteren ADD, darbe hevesli cuntacılara sahip çıktı. Sırf namaz kıldıkları gerekçesiyle sözde Atatürkçü teğmenlerin hedefi olan ve kılıçla kesme, siyanürle zehirleme tehditlerine maruz kalan 3 masum teğmeni görmezden gelen dernek, saldırıyı gerçekleştiren 90 teğmen arasından seçilen 4 saldırganı savunan bir suç duyurusunda bulundu. Kemalist avukatlar ise yaptıkları açıklamayla, teğmenlere sadece “kınama” cezası verilmesi gerektiğini savundular.

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Yorumlar

Vay Türkiye

Takiyeci solcu ve fetöcü komuta kademesi olduğu sürece, bu din ve iman düşmanı teğmenler ceza bile almazlar. Demedi demeyin.

Pkk gib bolucu teroristle isbirligune, DISNEY+ gibi ATATURKE KATIL DIYEN EEMENI DIYASPORASI

Ermeni ditasporasina GIK CIKARMAYAN, "Ataturkun generali olsan ne yazar suruleri diiyen hdpkk ile, emperyslist patronlari ile ittifaka tipis tipjs destek veren ONURSUZ SESSIZ KALAN wc terlikci sozde Ataturkcu ocde Inonucu-eperyalist kuklalarindan ADD VS OLMAZ...Ataturku KORUMA KANUNU BU ISTISMARCILARA ISLETILMELI, CEZALANDIRILMALI
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