Adaylıktan çekilen Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu'nu feshetti

Cezayir haber ajansı APS'ye göre, 18 Nisan'daki seçimlerin yapılmayacağını ve 5. dönem adaylıktan çekildiğini açıklayan Buteflika, Bağımsız Seçim Denetim Komisyonu Başkanı Abdulvehhab Derbal ile komisyon üyelerinin görevine son veren bir kararnameye imza attı. Komisyon bu kararnameyle feshedilmiş oldu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını belirtti.

Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den dün ülkesine dönmüştü.

1999'dan beri görevde

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.