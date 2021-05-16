  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bahçeli’den Beşiktaş’a tebrik
Boupendza gol kralı oldu
O iller yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış yer yer etkisini artıracak
Trafik canavarı 2 çocuk babasını hayattan kopardı
Siyaset Adaylık yüzünden birbirlerine girdiler! Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında derin çatlak
Siyaset

Adaylık yüzünden birbirlerine girdiler! Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında derin çatlak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimi için kimin aday olacağı konusundaki tavırları Millet İttifakı'nı böldü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun HDP ile işbirliğinde ısrar etmesi de İYİ Parti cephesinde bazı isimlerin tepkisine neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:42:00 -
Adaylık yüzünden birbirlerine girdiler! Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında derin çatlak

CHP tabanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isterken, İYİ Parti tabanı da Meral Akşener'in adaylığında ısrarcı. Adaylık tartışması yüzünden Millet İttifakı'nda kriz yaşanıyor. Siyasi kulislerde krizin nasıl aşılacağı merak konusu oldu.

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceğine ilişkin açıklama yapması, İYİ Parti tabanında Meral Akşener'in aday olması yönünde gelen baskılar, Millet İttifakı'nın iki ortağını karşı karşıya getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda verdiği mesajlar, İYİ Parti tabanını rahatsız ediyor. Özellikle İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve etrafındaki isimlerin Akşener'in adaylığı konusunda ısrarcı oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin ısrarcılığında parti tabanından gelen isteklerin yattığı kaydediliyor.

CHP'de ise hesaplar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kilitlendi. Millet İttifakı'nın örtülü ortağı HDP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda işbirliği yapabileceklerine ilişkin açıklamalarının Kılıçdaroğlu cephesinde karşılık bulduğu ifade ediliyor.

HDP Eşbaşkanı Mithat Sancar'ın, "Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde oturulur, konuşulabilir, görüşülebilir" şeklindeki açıklamasının Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini rahatlattığı dile getiriliyor.

Kılıçdaroğlu, önceki gün bir televizyon kanalında Sancar'ın açıklamasına yönelik soruyu cevaplarken "O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir" karşılığını verdi.

Siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, adaylık için HDP ile işbirliği yapabileceği şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yeşil ışık yakmasının İYİ Parti ile olan gerilimi daha da artıracağı belirtiliyor.

Kaynak: Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Semerci

Danışıklı dôyus bunlara inanmayın . Meral teyze senin gibi sahtakar daha dünyaya gelmemiş. HDP senin baş tacın . Meral teyze sana kim kanarsa beyinsiz dir. HDP siz asla solmaz amma gizli amma aşikar Meral teyze sen kulahima anlat . Meral teyze sen hdpsiz chpsiz olamazsın. Akit bunların yalanlarına lütfen inanmayın.
  • Yanıtla

1905

yiyin birbirinizi zillet ittifakı siz mi bu ülkeyi yöneteceksiniz bir lideriniz bile yok
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!
Gündem

Necdet Kutsal yazdı: İsrail'in takmadığı BM kararları!

Yeni Akit yazarı Necdet Kutsal, 'Ümmet yüz yıl önce ölmüş değil, dimdik ayakta!' başlığını kullandığı yazısında, Birleşmiş Milletler'in Fili..
Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. ..
Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!
Ekonomi

Mehmet Ali Erbil’den yıllar sonra gelen itiraf: Kandırıldık pişmanım!

Bir dönem batıcı laikçi seküler hayatın televizyonlardaki temsilcisi olan Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunları sonrası maneviyata yön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay