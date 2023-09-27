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Siyaset Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
Siyaset

Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

Yeniakit Publisher
2023-09-27 12:03:00 -
Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlık koltuğu için yarışan adaylara bir yenisi daha eklendi. Daha önce 2011 ve 2015 yıllarında CHP'den milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti.

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de genel başkanlık koltuğu için yarışan adaylara bir yenisi daha eklendi. Daha önce 2011 ve 2015 yıllarında CHP'den milletvekili aday adayı olan Ünal Karahasan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti.

4-5 Kasım'da Olağan Kurultay gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adaylarına bir yenisi daha eklendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Örsan Öymen'in ardından Ünal Karahasan da CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Ünal Kaharasan basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserine sahip çıkmaya geldim. Merhaba. CHP'nin ebedi lideri, Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben CHP'de önemli bir tartışmanın açılmasını önermeye geldim.

Kibir üreten, otoritaryal bir bakış üreten, zaten oryantal bir toplum olmanın kodlarından hepimize zaman zaman sirayet eden benmerkezciliği aşan, yeni bir yönelmeyi tartışmaya geldim. 38. Kurultayımızda Genel Başkanlık organının kaldırılarak Genel Sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim.
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Bizim partimizin genel başkanları, benim söyleyişimle bundan sonra dediğim olursa genel sekreterleri, partideki hizmetlerinden sonra, ülkeye borçlarını ödedikten sonra bir de dünyaya borçlarını ödemek üzere Sosyalist Enternasyonal Başkanlığı'na gitmelidirler. Çok değerli Genel Başkanımızın partideki görevlerinden sonra Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görmeyi Türkiye için bir kazanç ve kıvanç olarak hayal ettim."

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