Adaylar dikkat! ALES başvuru süreci başladı
2026-ALES/1 için başvuru süreci başladı. Adaylar başvurularını 2 Nisan’a kadar tamamlayabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026-ALES/1 sınavı için başvurular alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Mayıs'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 2 Nisan'a kadar devam edecek.
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.
Adaylar, 2026-ALES/1'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.