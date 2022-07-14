Aday belirlemek en kolayı! Altılı masa bu krizleri nasıl aşacak?

Habertürk'te köşe yazan Muharrem Sarıkaya, başını CHP'nin çektiği altılı masanın önündeki engelleri sıraladı.

Sarıkaya'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

ON gün kadar önce bu sütunda yer verdiğim gibi sonraki toplantısını 7 Ağustos’ta yapacak Altılı Masa’nın en büyük sorunu Cumhurbaşkanı adayı gibi algılanıyor.

Oysa Altılı Masa’nın bileşenlerinden birinin önde gelen isminin de söylediği gibi, “diğer meseleler yanında en kolay olanı Cumhurbaşkanı adayını belirlemek…”

Örnek vererek anlatayım…

Cumhur İttifakı'nın üç lideri defalarca Kasım ayında erken seçim olmayacağını ifade etti.

Var sayalım ki farklı gelişme oldu Kasım’da seçime karar verildi ve yasanın emrettiği gibi Eylül başında da seçim dönemi başladı.

Yine var sayalım ki Altılı Masa bir aday üzerinde uzlaştı…

KAMPANYAYI KİM YÖNETECEK?

Bu durumda Altılı Masa kampanya sürecini nasıl yönetecek?

Bir ajans üzerinden hep birlikte mi götürecek, yoksa her parti kendi propagandasını mı yönetecek?

Eğer her parti kampanyasını yürütecekse ideolojik farklılıkları olan partilerin birbirinin ayağına basmasının önüne nasıl geçilecek?

Bu durum uzun süredir birlikte görüntü veren ve karşılıklı ziyaretlerde bulunan Altılı Masa’nın imajını ne hale getirecek?

HEP BİRLİKTE Mİ, ADAY GÖSTERİLEN PARTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı adayının propaganda çalışmasını kendi partisi mi, yoksa ortak bir birim oluşturup, onun kontrolünde ayrı bir ajans ile mi çalışılacak?

Bu durumda Cumhurbaşkanı adayı ile partilerin propagandalarının korelasyon içinde otonomu nasıl sağlanacak?

ADAY MI, HÜKÜMET Mİ?

Ayrıca Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimi aynı gün yapılacak.

Altılı Masa'dan gelen açıklamalara göre yeni seçime gidilmeyecek ve seçilen Cumhurbaşkanı, kısa süre içinde Anayasa değişikliklerinin hayata geçirilmesine aracılık edip, parlamenter sistemin şartlarını sağlayacak.

Ardından da TBMM’de en fazla sandalyeye sahip partiye hükümeti kurma görevi verecek.

Bu durumda partiler, aynı gün yapılacak seçimde fazla oy alıp, çok sayıda sandalye sahibi olmak için çabalayacak ki, hükümeti kurma görevi kendisine verilebilsin.

Bu da aday kendinden olmayan partilerin, Cumhurbaşkanı yerine parlamento seçimlerine asılmasına yol açmayacak mı?

PARTİLERİN BAKIŞI

Altılı Masa bugüne kadar komisyonları, seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptı.

Ancak seçim kampanyalarının nasıl yürütüleceğine, propaganda süreçlerinde koordinasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin bir görüşmeleri bugüne kadar olmamış.

Geçen seçim bunlar bir önem arz etmiyordu çünkü partiler ayrı aday çıkardığı için birlikte hareketin önemi yoktu.

Söylem ittifakının kurulması yetiyordu.

Oysa tek adayda uzlaşan Altılı Masa’nın önünde bu kez ortak çalışmanın da olması gerekiyor.

Altılı Masa’da bu konunun ele alınıp alınmadığını bileşenlerinden birinin liderine sordum, hiç ele alınmadığını belirtti.

Anladığım kadarıyla konu bir süredir CHP’de de tartışılıyor.

Nitekim kamuoyu oluşturma süreçlerinde CHP liderine danışmanlık veren Dr. İbrahim Uslu konunun Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantılarda gündeme geldiğini belirtti.

“Şu an bizler gibi Altılı Masa'da bulunan diğer partiler de bu konuda egzersiz yapıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi tek elden yürütülürken, parlamento seçiminde de otonom bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da dün sorum üzerine benzer yaklaşım gösterdi.

Partilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte, parlamento seçiminde ise ayrı süreç içinde olmalarının normal karşılanması gerektiğine işaret edip ekledi:

“İletişiminin profesyonel hale gelmesi için yeni bir yapı kurulmasına karar verildi. Bir üst çatı yapılanmasına ihtiyaç var…”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise Altılı Masa'nın parlamento seçiminde yüksek oy almasının doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçimini de etkileyeceğini belirtti.

“Ben parlamento seçiminde propaganda sürecini her partinin kendisinin götürmesi taraftarıyım. Her parti kendi seçmenine hitap edecek bir söylemle yola çıkmalı” dedi.

Sohbetlerimizden çıkardığım şu ki benzer bakış DP ve SP’de de mevcut.

Yani bir ajans ile tek elden götürmek yerine, her partinin parlamento seçiminde kendi söylemini geliştireceği bir zeminde hareket etmekten yanalar…

SP’nin ev sahipliğindeki son tur toplantıda bu konunun masaya gelmesi kaçınılmaz görünüyor.

Ancak mühendisliğinin kolay olmadığı da bir o denli ortada duruyor…