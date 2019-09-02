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Adanaspor'da üçlü transfer

Turuncu-beyazlı ekip 1.FC Kaiserslautern'den Özgür Özdemir, Fethiyespor'dan Kağan Söylemezgiller ile Monaco 19 Yaş Altı Takımı'ndan Mustafa Gökay Eğer'i transfer etti

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:25
Adanaspor'da üçlü transfer

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de Adanaspor, Özgür Özdemir, Kağan Söylemezgiller ve Mustafa Gökay Eğer'i renklerine bağladı

Kulubün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, geçen sezon Almanya'da 1.FC Kaiserslautern takımında forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-beyazlılar, ayrıca geçen sezon Fethiyespor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller ile 1 yıllık, geçen sezon Monaco 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mustafa Gökay Eğer ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:25
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