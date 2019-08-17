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Adanaspor'da transfer

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
Adanaspor'da transfer


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Gürcistanlı sağ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Giorgi Arabidze, satın alma opsiyonuyla NC Nacional takımından sezon sonuna kadar kiralandı.

Kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada çok güzel zaferler elde edeceğimden hiçbir şüphem yok. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:40
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