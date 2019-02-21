Adanaspor'da Eyüp Arın dönemi
Turuncu-beyazlılar, Coşkun Demirbakan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Eyüp Arın'ı getirdi21 Şubat 2019 Perşembe 16:59
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, teknik direktörlüğe Eyüp Arın getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Coşkun Demirbakan'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktör olarak takımın gençlik ve gelişim sorumlusu Eyüp Arın'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.
Eyüp Arın, daha önce de birçok kez Adanaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
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