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Adanaspor-Adana Demirspor derbisine doğru

Her iki takımın teknik direktörleri, derbi öncesinde bir araya gelerek dostluk mesajı verdi- Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş:"İnşallah maç, Adana derbisine yakışır şekilde sonuçlanır"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker:"Sahada mücadelemizi her türlü vereceğiz ama o maç bittikten sonra biz her zaman dost olacağız"

12 Eylül 2019 Perşembe 20:10
Adanaspor-Adana Demirspor derbisine doğru

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak derbi maçı öncesinde her iki takımın teknik direktörleri bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, şubelerinin Nihat Geven Tesisleri'nde düzenlediği programda, Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker'i bir araya getirdi.

Eriş, burada yaptığı konuşmada, kendisine sezon öncesinde verilen görevi yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Derbi maçın önemine değinen Eriş, "Adı üzerinde Adana derbisi. Oyuncularıma bu maçın önemini anlatmak abesle iştigaldir." ifadesini kullandı.

Eriş, takımıyla iyi işler yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah maç, Adana derbisine yakışır şekilde sonuçlanır. Her iki takımın da oyuncu kalitesi son derece üst seviyede. Daha önce yaşadığım derbilere bakarak söylediğimde, bugün itibarıyla biz ve Adana Demirspor'un beklentileri ve hayalleri var. Biz, hayallerimizin peşinden gitmek için büyük mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin içinde yaşadığım en güzel günlerden bazılarını geçiriyoruz. 20 yıllık antrenörlük hayatımda hiç bu kadar keyif aldığım oyuncu grubuna rastladığımı söyleyemem. Bu keyfi inşallah sonuçlarla taçlandırırız. Adana müsabakasında da hak edenin kazanması gerektiğini düşünenlerdenim. Biz elimizden geleni yapacağız. Adana Demirspor da elinden geleni yapacak. Ama biz kazanmak istiyoruz. Biz iyi bir takım olma yolundayız."


- Tütüneker: "Agresif bir futbol oynamayı tercih ediyorum"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de 5-6 gündür takımla olduğunu vurgulayarak, "Kendi mantalitem üzerinde durdum. Nasıl başka takımlarda bu mantaliteyi oturtturduysak, en kısa zamanda burada da bunu oturtturmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Takımda bazı oyuncuların sakat olduğunu aktaran Tütüneker, şunları kaydetti:

"Agresif bir futbol oynamayı tercih ediyorum. Hücum futbolu da buna dahil. Takım, bizim düşüncelerimize nasıl reaksiyon verir onu görüyorum ve göreceğiz daha. Bir sistemi oturtmak kolay değil. En kısa zamanda bunu oturtturmaya çalışacağız. Bu hafta çok önemli bir derbi. Türkiye'de konuşulan bir rekabet olacak. Adanaspor'a da başarılar diliyorum. Sahada mücadelemizi her türlü vereceğiz ama o maç bittikten sonra biz her zaman dost olacağız."

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da Türkiye'nin sayılı derbilerinden olan müsabakada öncelikle centilmenlik ve sporseverliğin ön planda olmasını istediklerini, hak eden tarafın da maçı kazanmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından her iki teknik direktör, gazetecilerin sorularını yanıtladı, birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:10
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