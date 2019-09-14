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Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:36
Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. haftası nefesleri kesecek bir derbiye sahne olacak. Adanaspor ile Adana Demir karşı karşıya gelecek.

Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Adanaspor ile Adana Demir 15 Eylül Pazar (yarın) 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Futbolseverler Adana derbisini beIN SPORTS MAX HD 1'den izleyebilecek.

60. randevu

Kentin köklü takımı olan ve 1940'ta kurulan Adana Demirspor ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor arasındaki rekabet, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor.

İki takım arasında geride kalan 59 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 22 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Liglerdeki 56 maçta Adanaspor 20, Adana Demirspor 14 galibiyet aldı, 22 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde turuncu-beyazlı Adanaspor, birinde mavi-lacivertli Adana Demirspor galibiyete ulaştı.

Adana Demirspor, turuncu-beyazlı takım karşısında en farklı galibiyetini 1995-1996 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Adanaspor ise 1988-1989'da mavi-lacivertlileri 3-0 yenmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor'un ev sahipliğini yaptığı maç 1-1, Adanaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

Adana Demirspor'da teknik direktör değişti

Geçen sezonun ardından bu sezon da ilk 3 maça takımın başında çıkan teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, göreve Uğur Tütüneker'i getirdi.

Ligde ilk 3 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayan mavi-lacivertliler, milli maç arasında göreve getirdiği Tütüneker'e derbi öncesinde takımı emanet etti. Tütüneker, takımının başında çıkacağı ilk resmi maçta derbi heyecanı yaşayacak.

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:36
  1. Adanaspor Adana Demir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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