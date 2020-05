Adana’nın yasaktan muaf tutulması sevindirdi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından Adana’nın muaf tutulması vatandaşları sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. 15 il içerisinde yer almayan Adana’da ise Ramazan Bayramı’na 10 gün kala yasak uygulanmaması hem vatandaşları, hem esnafı hem de tarım işçilerini sevindirdi.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri 16-19 Mayıs tarihleri arasında da herhangi bir prosedüre gerek kalmadan rahatlıkla tarlalarına gidebilecek. Kent merkezinde faaliyet gösteren dükkanlar ise yine 15 ilde uygulanacak yasak tarihlerinde açık kalarak Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara hizmet verecek.

Tarım işçisi Muhammed Hüseyin yasağın kalkmasından memnun olduğunu, bir an önce de camilerin açılmasını istediğini belirterek, “Bu yasağın kalkması tarım işçileri için iyi oldu. Çünkü tam hasat, ekim ve bakım zamanı. Bu kısıtlama gelirken tarım işçilerine kolaylık sağlamıştı devlet. Ama serbest şekilde çıkmak daha iyi. Şehir dışına işçi gitmesi ve şehir dışından işçi gelmesi güzel bir şey. İnşallah bir an önce camilerimiz de mahzun ve kimsesiz kalmaz. Müslümanların biran önce camilere kavuşmasını istiyoruz. Tedbirler alınsın tabi ki. Her zaman tedbirlerin alınmasından yanayız” diye konuştu.

Tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde esnaflık yapan Hıdır Tunç ise, “Bundan sonra hafta sonları da açık olacağımız için memnunuz. 4 hafta boyunca kapalı kaldı dükkanlarımız. Şu an yeniden açılacağı için sevinçliyiz. Ramazan Bayramı geliyor. Yoğunluk var. Çarşımız kalabalıklaşmaya başladı. Yine de tedbiri elden bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyhan ilçesindeki 5 Ocak Meydanı, Taşköprü ve Abidinpaşa caddelerinde insan ile araç trafiği yoğunluğu görüldü.