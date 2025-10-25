  • İSTANBUL
Adana'dan yürekleri yakan haber
Gündem

Adana'dan yürekleri yakan haber

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adana'dan yürekleri yakan haber

Adana'dan yürekleri yakan haber geldi. Ceyhan ilçesinde 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu.

Olay, dün ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Mercimek Mezarlığı arkasındaki sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Süleyman Çınar Bozkurt, dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşlarının durumu ailesine bildirmesi üzerine babası Zeki Bozkurt kanala girerek oğlunu baygın halde sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Süleyman Çınar Bozkurt, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

