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Aktüel Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü
Aktüel

Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

Olayın ardından tekrar Adana'ya dönen cinayet zanlısı, polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:57:34 -
Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir kişi, boşandığı eşini silahla vurarak öldürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Mesut A, Çankırı'da yaşayan eski eşi Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp kente döndüğünü söyleyerek teslim oldu.

Bunun üzerine Adana Emniyetinin durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaypazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde Gülay A'nın cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üç çocuk annesi Gülay A'nın yaklaşık bir ay önce eşinden boşandıktan sonra Adana'dan ayrılıp Çankırı'da ikamet eden ablasının alt katında tek başına ev tutarak işe başladığı öğrenildi.

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