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Aktüel Adana'daki "yan bakma" kavgasında kardeşleri bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'daki "yan bakma" kavgasında kardeşleri bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:56:15 -
Adana'daki "yan bakma" kavgasında kardeşleri bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da "yan bakma" tartışmasından çıktığı öne sürülen kavgada 2 kardeşi bıçaklayarak kaçan zanlılar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 29 Kasım'da Emre ve Umut A. kardeşleri bıçakla yaralayan 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Hüseyin B. ve Bedirhan A. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçedeki Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı’nda Emre ve Umut A. kardeşler ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıkmıştı. "Yan bakma" meselesinden başladığı öne sürülen tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavgada, Emre ve Umut A. kardeşler bıçaklanmıştı.

Yaralı halde yaklaşık 200 metre uzaklaşan 2 kardeş, bir süre sonra kaldırımda yere yığılmıştı. Ağır yaralı kardeşler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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