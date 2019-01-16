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Adana'daki sır ölümün perdesi aralandı!

Adana'da dün esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Perihan Büyükbayram'ın herkesten sakladığı sırrı aracında bulunan mektuplarla ortaya çıktı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
Adana'daki sır ölümün perdesi aralandı!

Adana'da lüks bir sitenin otoparkında ölü bulunan Perihan Büyükbayram'ın hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. 44 yaşındaki kadının ölmeden önce polise, eşine ve ailesine birer mektup yazarak "Ben ölünce kimse acı çekmesin" dediği ve herkesten sakladığı sırrını açıkladığı öğrenildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahalleside dün sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks bir sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görünce hemen polise haber verdiler. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiği saptandı.

Cesedin evli ve 2 çocuk annesi Perihan Büyükbayram’a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Perihan Büyükbayram’ın otomobili de yol kenarında park halinde bulundu.

'Kardeşimin burada ne işi var?'

Acı haberi alıp gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı. Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak "Kardeşimin burada ne işi var? Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.

'Ölümümden kimse sorumlu değil'

Ayrıca polis kadının otomobilinde yaptığı incelemede 3 mektup buldu. Kadının polise, eşine ve ailesine ayrı ayrı mektup yazdığı anlaşıldı. Kadının polise "Benim ölümümden kimse sorumlu değildir, suçlu aramayın"; eşine "Ben kanser olduğumu öğrendim. Sana ve çocuklarıma acı çektirmek istemiyorum. Bu nedenle hayatıma kıyıyorum, çocuklarıma iyi bak"; ailesine ise "Benim ölümümden kimse sorumlu değil, kanser olduğumu öğrendim. Kimseye acı çektirmek istemiyorum, benim arkamdan üzülmeyin" diye mektup yazdığı belirlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
  1. Adana
  2. Perihan Büyükbayram

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