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Aktüel Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 09:25:12 -
Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Kuyubeyli Mahallesi'ndeki 23 Ağustos'ta başlayan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Adana ve çevre illerden gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada ekiplerin farklı noktalarda sürdürdükleri çalışmalar drone ile görüntülendi.

Kozan ilçesinde geçen pazar günü ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgedeki 8 köy boşaltılmış, çok sayıda araç ve personelin çalışması sonucu yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Bölgede çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı.

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