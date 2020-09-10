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Aktüel Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi
Aktüel

Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:12:44 -
Adana'daki orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Dün öğlen saatlerinde Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sabahtan bu yana 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personelin katıldığı söndürme çalışmalarında, havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verildi.

Havadan müdahaleye sabah erken saatlerde tekrar başlanacağı bildirilen yangının neden çıktığıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.


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