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Aktüel

Adana'daki kuyumcu soygununa karıştığı iddisıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:37:11 -
Adana'daki kuyumcu soygununa karıştığı iddisıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'daki kuyumcu soygununa karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde 11 Ağustos'ta kadın kılığındaki iki şüphelinin kuyumcuyu tabancayla yaralayarak tezgah ve vitrindeki altınları alıp kaçmasıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceledikleri 150'den fazla güvenlik kamerası kaydından olay öncesi iki şüphelinin soygun yapılan iş yerini gözetlediğini tespit etti.

Şüphelilerin Hakan Ü. (21) ve Ferhat B. (18) olduğunu belirleyen ekipler, iki zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Zanlıların sorguları doğrultusunda kadın kılığına girerek soygunu gerçekleştirenlerin Samet U. (19) ve Abdullah K. (22) olduğunu, olay sonrası Samet U'nun annesi Suzan ve babası Halil U. tarafından Kozan ilçesine götürüldüğünü ve burada kendilerine bir ev kiraladıklarını belirledi.

Bunun üzerine özel harekat polislerince eve yapılan baskında Samet U. yakalandı. Şüpheli sorgusunda, çaldıkları bileziklerden 3'ünü bozdurduklarını, 30'unu ise boş bir araziye gömdüklerini ifade etmesi üzerine belirtilen arazide toprağa gömülü 30 bilezik ve 1 altın kolye bulundu.

Evde yapılan aramada ise olay günü çalınan 3 bin 170 lira ile iş yeri sahibi Osman Bolhocalıoğlu'nun gasbedilen ruhsatlı tabancası ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili şüphelilere yardım ettiği öne sürülen Suzan U, Halil U. ve Samet U'nun yeğeni A.G. (17) ile olay günü şüphelilerin kaçmak için kullandığı taksinin şoförü Harun K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet U. ile Hakan Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari olan Abdullah K'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde 11 Ağustos'ta, Osman Bolhocalıoğlu'na ait kuyumcuya gelen kadın kılığına girmiş iki şüpheli, tabancayla Bolhocalıoğlu'nu yaralamasının ardından vitrin ve tezgahtaki altınları çantaya doldurup, dükkanın kilitli kapısını da kırarak kaçmıştı. Olayda ağır yaralanan Osman Bolhocalıoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

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