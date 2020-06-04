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Adana'daki kazada 1 kişi öldü 6 kişi de yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 03:40:00 -
Adana'daki kazada 1 kişi öldü 6 kişi de yaralandı

Verilen bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvanç Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sürücü mahallinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarılması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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