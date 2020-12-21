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Aktüel Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:38:38 -
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 6 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar D.K, M.E, A.Ş, H.Y, M.B. ve R.Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık D.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürdü.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık D.K'nin FETÖ'nün gizli iletişim ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, D.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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