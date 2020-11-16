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Aktüel Adana'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Adana'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:33:11 -
Adana'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri "örgüte yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.C. ve İ.A. ile avukatları katıldı.

Mahkemede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumun dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.C, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarını reddediyorum. Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destek sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma yapan sanık İ.A da FETÖ üyesi olmadığını belirterek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti kısa aranın ardından, sanık F.C'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, sanık İ.A'ya ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.


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