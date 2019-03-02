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Adana'da yakalanan DAEŞ'li teröriste 6 yıl 3 ay hapis

Tedavi için geldiği Adana'da, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalanan DAEŞ'li teröriste, mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:29
Adana'da yakalanan DAEŞ'li teröriste 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da tedavi için geldiği hastanede yakalanan 'Ebu Eyup' kod adlı DEAŞ'li terörist Ahmet İsa (24), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda 2017 yılında mülteci gibi Türkiye'ye giriş yapan DAEŞ'li terörist Ahmet İsa'nın Adana'ya geldiği belirlendi. 2015 yılında Suriye'nin Kobani kentinde yaralanan İsa'nın Adana'da çeşitli hastanelerde tedavi gördüğü, son gittiği hastanede ise sağ bacağının kesildiği tespit edildi. Ahmet İsa hastane odasında gözaltı işlemi yapılıp, sorguya alındı.

Terör örgütü DAEŞ üyesi olduğu ve yakalandığı tarihe kadar çok sayıda çatışmaya katıldığı, terör örgütü PKK/YPG'nin de başına 100 bin dolar ödül koyduğu belirlenen İsa'nın kesik insan başları önünde çektirdiği fotoğraf ve Suriye'de bir evde çatışma öncesi ağır silahlarla kaydedildiği görüntüler elde edildi.  İsa, sorgusunda da savaştıkları grubun emirliğini ABD'nin en çok aranan teröristler listesinde yer alan ve bir süre önce öldürüldüğü öne sürülen Alman rapçi Denis Cuspert’in(Deso Dogg) yaptığını söyledi. DAEŞ saflarına katılıp, Esad ve YPG’ye karşı savaştığını itiraf eden Ahmet İsa’nın cep telefonunda, yanlarında Kalaşnikof ve Bixi marka uzun namlulu silahlar olan bir grup terörist ile 'Neşid' tarzı müzik eşliğinde eğlendiği ana ait görüntüler bulundu. 

Yakalanarak cezaevine gönderildi

İsa, geçtiğimiz 14 Şubat günü  Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Hakkında tutuklama kararı verilen Ahmet İsa, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Yüreğir’de saklandığı evde yakalandı. İsa, cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:29
  1. Adana
  2. DAEŞ operasyonu
  3. DAEŞ'li terörist
  4. Ahmet İsa
  5. Hapis cezası

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