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Aktüel Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:19:55 -
Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan M.K. katılmadı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın geçen yıl 16 Kasım'da polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde uyuşturucu satarken yakalandığını, üzerinde satışa hazır sentetik uyuşturucu bulunduğunu, aracında gizlenmiş esrar da ele geçirildiğini belirterek, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K'nin avukatı ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini ve müvekkilinin uyuşturucu ticareti yapmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da karar verildi.

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